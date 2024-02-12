Çerkezköy'de 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çerkezköy'de 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Çerkezköy\'de 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

12.02.2024 18:55  Güncelleme: 18:55
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yüklü miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü buldu.

Olayla ilgili işletme sahibi H.Ö. gözaltına alındı.????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkezköy'de 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çerkezköy'de 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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