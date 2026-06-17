Çerkezköy\'de özel eğitim anaokulu açıldı

Çerkezköy ilçesinde hayırsever Behaeddin Ok tarafından yaptırılan Emine-Behaeddin Ok Özel Eğitim Anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Okulun açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin gösterileriyle başladı.

Törende konuşan Vali Recep Soytürk, eğitimin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirterek, kentte eğitim yatırımlarının artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana çok sayıda eğitim yatırımının hayata geçirildiğini ifade eden Soytürk, yaklaşık 116 okul projesi üzerinde çalışıldığını, bunlardan 75'inin tamamlandığını, yıl sonuna kadar tamamlanacak okullarla birlikte bu sayının 81'e ulaşacağını kaydetti.

Tekirdağ'da eğitim yatırımlarında hayırseverlerin önemli katkıları bulunduğunu vurgulayan Soytürk, 116 okulun 27'sinin hayırseverler tarafından yaptırıldığını belirtti.

Konuşmanın ardından Soytürk, Behaeddin Ok ve Emine Ok'a eğitime sağladıkları katkılar dolayısıyla plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Daha sonra protokol üyeleri ile hayırseverler tarafından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Vali Soytürk ve beraberindekiler okulu gezerek incelemelerde bulundu.

Törene, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.