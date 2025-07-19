Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüsü ağır yaralandı.
M.E.B. idaresindeki 34 GV4 GBL 61 plakalı otomobil, Atılım Beton Kavşağında B.S. yönetimindeki 34 BS 3632 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü M.E.B. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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