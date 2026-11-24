Çerkezköy'deki demir çelik fabrikasında yangın söndürüldü, 2 işçi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy'de Kosikoop Sanayi Sitesi'ndeki demir çelik fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Kaynak çalışması sırasında çıktığı belirtilen yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde demir çelik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi.
Yangın, akşam saatlerinde Veliköy Mahallesi'nde bulunan Kosikoop Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çıktı. Fabrikada kaynak çalışması yapıldığı sırada çıktığı belirtilen yangın nedeniyle tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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