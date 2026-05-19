Çerkezler Yeniden Göç Tehdidi Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerkezler Yeniden Göç Tehdidi Altında

Çerkezler Yeniden Göç Tehdidi Altında
19.05.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Golan bölgesindeki Çerkezler, İsrail'in artan askeri hareketliliğinden endişeli.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yaşayan Çerkezler, son dönemde İsrail ordusunun bölgede artan baskın ve askeri hareketliliğinin, tarih boyunca savaş ve sürgünlerle şekillenen hafızalarındaki travmaları yeniden tetiklediğini söylüyor.

18.yüzyılın ortalarında Kuzey Kafkasya'dan sürgün edilen yüz binlerce Çerkez'in bir bölümü Suriye'nin farklı bölgelerine yerleşti. ?

Suriye'nin güneyinde, Golan Tepeleri çevresine yerleşen Çerkezler, önce 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda, ardından 2011 sonrası Suriye iç savaşında yeniden göçe zorlandı.

İsrail ordusu son dönemde Suriye'nin güneyinde ev baskınları, kontrol noktaları kurulması ve sivillerin alıkonulması gibi ihlallerini artırırken, bölgede yaşayan Çerkezler, zaman zaman duyulan askeri araç sesleri ve sınır hattındaki hareketliliğin yeni bir zorunlu göç endişesine yol açtığını ifade ediyor.

1967'deki İsrail işgaliyle Çerkez köylerinin büyük bölümü kaybedildi

AA muhabirine konuşan Kuneytra kırsalındaki Çerkez köyü Breyka'nın muhtarı Seyf Şakuş, tarih boyunca birden fazla kez zorunlu göç yaşayan köy halkının bugün de İsrail'den kaynaklı güvenlik sorunları ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Breyka'nın Golan bölgesindeki 11 Çerkez köyünden biri olduğunu belirten Şakuş, 1967'de İsrail işgaliyle bu köylerin büyük bölümünün kaybedildiğini dile getirdi.?

Çerkezlerin atalarının Çarlık Rusyası döneminde yaklaşık 100 yıl süren savaşların ardından Kuzey Kafkasya'dan göç etmek zorunda kaldığına işaret eden Şakuş, "Atalarımız, İslam'dan vazgeçmek ya da göç etmek arasında bir tercihe zorlandı. Baskılar ve savaşlar nedeniyle göç yolunu seçtiler." dedi.

İç savaş sonrası üçüncü kez zorunlu göçü yaşadılar

Şakuş, Çerkezlerden bazılarının Balkanlar ve Türkiye üzerinden Suriye'ye göç ettiğini, dedelerinin de Golan bölgesine yerleştiğini ifade etti.

Breyka ve Bir Acem'in, Kuneytra kırsalında bugün de ayakta kalan iki Çerkez köyü olduğunu kaydeden Şakuş, şöyle konuştu:

"5 Haziran 1967'deki saldırıların ardından başta Şam olmak üzere Dera, Humus ve Şam kırsalına göç ettik. 1973'teki Ekim Savaşı sonrası imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmalarından birkaç yıl sonra köyümüze dönebildik."

Suriye'de iç savaş öncesinde köyde huzurlu bir yaşam sürdüklerini dile getiren Şakuş, 2011'de çatışmaların başlamasıyla güvenlik koşullarının kötüleştiğini ve üçüncü kez zorunlu göçü yaşadıklarını söyledi.

"İsrail'in ihlalleri bizi endişelendiriyor"

Bu sırada Şam'a göç ettiklerini anlatan Şakuş, "Şimdi geri döndük ancak İsrail'in ihlalleri ve askeri ilerlemeler bizi halen endişelendiriyor." dedi.

Köyün iç savaş öncesinde yaklaşık 250 haneden oluşan 1200 kişilik bir nüfusa sahip olduğunu belirten Şakuş, bugün ise bu sayının yaklaşık 60 hane ve 120–150 kişilik nüfusa kadar düştüğünü kaydetti.

Şakuş, iç savaş sırasında zarar gören ve yağmalanan evlerin onarım maliyetlerinin halkın karşılayamayacağı seviyelerde olduğunu vurguladı.

Bir dönem "Çerkez köylerinin anası" olarak anılan Breyka'nın, ilkbahar aylarında Golan, Havran ve Şam kırsalından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu anlattı.

Şakuş, yetkililere altyapı, sağlık hizmetleri ve sokak aydınlatması konusunda destek çağrısında bulunarak, "İnşallah şartlar daha iyiye gider." dedi.

1967'deki savaş sonrası birçok genç askeri okullara yöneldi

Breyka köyü sakinlerinden Amir Hac Receb ise 1967'deki Arap-İsrail savaşına ilişkin anılarını paylaştı.

Savaş sırasında İsrail'e ait Mirage savaş uçaklarının bir Suriye MiG-21 savaş uçağını takip ederek düşürdüğünü gördüğünü belirten Receb, "Olay yerine gittik. Daha sonra Suriye ordusuna bağlı birlikler pilotun naaşını topladı." dedi.

1967-1968 yıllarında birçok gencin yaşananların etkisiyle askeri okullara yöneldiğini dile getiren Receb, "Biz onurumuzu geri kazanmak için askeri akademilere katıldık. Ancak sonrasında, yaşananların çok önceden planlanmış olduğu hissine kapıldık." diye konuştu.

"Bizi koruması gereken rejim güçleri, havan ve topçu atışlarıyla köyü hedef aldı"

Suriye'deki iç savaşın ilk zamanlarında köyde kalmaya devam ettiğini söyleyen Receb," Zamanla çatışmaların yoğunlaşması üzerine köyden ayrılmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Receb, "Bizi koruması gereken rejim güçleri, havan ve topçu atışlarıyla köyü hedef aldı. Göç ederek sonunda altı ya da yedi yıl boyunca Şam'da kiralık evlerde yaşamak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.?

Esed rejiminin devrilmesinden sonra köylerine döndüklerinde evlerinin yağmalandığını gördüklerini anlatan Receb, her şeye rağmen geleceğe ilişkin umutlu olduklarını ve ülkede istikrarın yeniden sağlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezler Yeniden Göç Tehdidi Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
12:26
Mango kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 14:32:03. #7.12#
SON DAKİKA: Çerkezler Yeniden Göç Tehdidi Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.