Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla kurumlararası voleybol turnuvası gerçekleştirildi.
Çermik Kaymakamlığınca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla "6 Şubat Asrın Felaketi Anısına" kurumlararası voleybol turnuvası düzenledi.
12 kurumun katılımıyla spor salonunda başlayan voleybol turnuvası için formalar hazırlandı.
Turnuvaya katılan takımlar, depremden etkilenen 11 ilin ismi ve plakaların yer aldığı formalar ile maça çıktı.
Turnuva, 28 Şubat'a kadar sürecek.
Son Dakika › Güncel › Çermik'te 6 Şubat Depremleri Anısına Voleybol Turnuvası - Son Dakika
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