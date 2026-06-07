Çernobil'de Dron Saldırısı - Son Dakika
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Çernobil'de Dron Saldırısı

07.06.2026 22:11
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UAEA, Çernobil yakınındaki nükleer yakıt deposuna düzenlenen dron saldırısında hasar olduğunu bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), bu sabah Çernobil Nükleer Santrali yakınına yönelik gerçekleşen "dron" saldırısında yakıt depolama tesisinin hasar gördüğünü bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Çernobil Nükleer Santrali yakınına yönelik bu sabah yapılan saldırıya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA ekibinin, Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınındaki Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisi'ne yönelik bu sabahki "dron" saldırısının etkilerini incelediği belirtilerek, saldırının, UAEA güvenlik denetim ofisi dahil tesisin yakıt alım binasının bir kısmında ciddi hasara yol açtığı duyuruldu.

Ekibin, binanın cephesinde, duvarlarında ve merdivenlerinde hasar gözlemlediği ve tesisteki radyasyonun normal seviyede kaldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, bu olayın son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

Grossi, büyük miktarda nükleer malzeme bulunan bir tesise saldırmayı "ateşle oynamak" diye nitelendirerek, UAEA'nın olayı soruşturmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki "özel bölgeye" yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Zelenskiy, "Ruslar bugün, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi. Şahed (tipi SİHA), Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisinin binalarından birini vurdu. Son derece kritik bir altyapı tesisi ve son derece alçak bir Rus saldırısı." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da 4. reaktörde meydana gelen patlama nedeniyle nükleer facia yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çernobil'de Dron Saldırısı - Son Dakika

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