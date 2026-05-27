Cerrah Mahallesi\'nde 60 Yıllık Bayramlaşma Geleneği

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği, bu bayramda da bozulmadı. Mahalleli, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1,2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İlçeye bağlı 13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi'nde oturanlar, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. 1 kilometreyi aşan bayramlaşma kuyruğu dronla görüntülendi.

'SENEYE 2 KİLOMETREYİ HEDEFLİYORUZ'

Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, "Bayram sabahı uyanıp, abdestimizi alıp camiye gidiyoruz. Bayram namazının ardından mezarlığımıza gidiyoruz. Yine bir duanın ardından tek sıra halinde bayramlaşma pozisyonuna geçiyoruz. Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir inşallah. Bayramlaşmayı tek seferde burada bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra kurban kesimine gidenler oluyor. Şehir dışına gidiyorlar. Mahallemizde yaklaşık 13 bin nüfus var. Tek sıra bayramlaşma kuyruğu bin 200 metreyi geçti. Bizim için bir rekordu. Seneye 2 kilometreyi hedefliyoruz" dedi.

'DEDELERİMİZDEN BİZE KALAN MİRASI SÜRDÜRÜYORUZ'

Mahallede dedelerinden gördüğü geleneği sürdüren Ömer Cepe (14) ise "Dedelerimizden bize kalan mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Benden çocuklarıma, torunlarıma kadar gidecek bu mirası sürdürmek istiyorum. Her bayramda bu kadar coşkulu kutlama oluyor" diye konuştu.