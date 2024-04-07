Çeşme açıklarında lastik botta 6\'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan hareketli lastik botta 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'nın göreve başlamasının ardından düzenlenen iftar programına yaklaşık 1500 kişi katıldı. Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada seçim sürecinin sağlıklı geçtiğini ve şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti. İftar programına Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü de katıldı.
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