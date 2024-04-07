Çeşme açıklarında lastik botta 6\'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı

Dodurga Belediyesi tarafından düzenlenen birlik iftarına 1500 kişi katıldı

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'nın göreve başlamasının ardından düzenlenen iftar programına yaklaşık 1500 kişi katıldı. Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada seçim sürecinin sağlıklı geçtiğini ve şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti. İftar programına Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü de katıldı.