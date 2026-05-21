Çeşme Belediye Başkanı Denizli, 2026 Yaz Sezonu Öncesi Esnafla Bir Araya Geldi

(İZMİR) - Yaz sezonu öncesi ilçedeki esnafla buluşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Çeşme'mizin yaz sezonunu sağlıklı, düzenli ve bereketli bir şekilde geçirmesi için esnafımızla güçlü bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi, 2026 yaz sezonu hazırlıkları kapsamında ilçede faaliyet gösteren esnafla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yaz sezonunda kent genelinde düzenin, temizliğin, denetim süreçlerinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik başlıklar ele alındı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Yaz Sezonu Koordinasyon Toplantısı'na Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Zabıta Müdürü Hüseyin Pamuk, Ruhsat ve Denetim Müdürü Hasan Kökten, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Mehmet Vurmaz, Temizlik İşleri Müdürü Musa Yılmaz, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ile Çeşme'de işletmeleri bulunan esnaf katıldı.

Toplantıda; yaz sezonu boyunca artan nüfus yoğunluğu, işletmelerin kent düzenine katkısı, ruhsat ve denetim süreçleri, çevre temizliği, atık yönetimi, sıfır atık uygulamaları, yaya ve araç trafiği, kamusal alan kullanımı ve esnaf-belediye koordinasyonunun güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Esnafın talep ve önerileri dinlenirken, sezon boyunca belediye birimleri ile esnaf arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, esnafın kentin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, "Çeşme'mizin yaz sezonunu sağlıklı, düzenli ve bereketli bir şekilde geçirmesi için esnafımızla güçlü bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Ortak akıl ve dayanışmayla kentimizin değerini birlikte koruyacak, hizmet kalitemizi birlikte yükselteceğiz" dedi.

Başkan Denizli, toplantıya katılan esnafa katkıları ve duyarlılıkları için teşekkür ederek, tüm işletmelere bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

Toplantı, esnafın görüş, öneri ve taleplerinin alınmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.