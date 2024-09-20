Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Bir Araya Geldi

Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Bir Araya Geldi

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bağımsızlığın büyük bir bedelle kazanıldığına vurgu yapan Başkan Denizli, “Bugün çocuklarımız huzur içinde büyüyorsa, bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanıyorsa, bunu siz değerli gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Bu ülkenin bağımsızlığını ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek koruyacağız” dedi.

20.09.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bağımsızlığın büyük bir bedelle kazanıldığına vurgu yapan Başkan Denizli, "Bugün çocuklarımız huzur içinde büyüyorsa, bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanıyorsa, bunu siz değerli gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Bu ülkenin bağımsızlığını ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek koruyacağız" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri için yemek düzenlendi. Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Başkan Denizli, şunları söyledi:

"Bugün, Gaziler Günü'nü bir kez daha gururla ve minnetle kutluyoruz. Bu topraklar, vatanı için gözünü kırpmadan mücadele eden sayısız kahramanın fedakarlığına şahit oldu. ve bugün, o kahramanlardan biri olarak aramızda bulunan siz değerli gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bundan tam 103 yıl önce, Sakarya Meydan Savaşı'nın başarıya ulaşmasının ardından, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazi unvanı vererek, Türk Ulusu'na bağımsızlığın yolunu açan büyük önderine minnettarlığını ifade etti. Bu özel gün, sadece bir anma değil; özgürlüğün ne kadar büyük bir bedelle kazanıldığını hatırlamamızı sağlayan bir dönüm noktasıdır. Bugün çocuklarımız huzur içinde büyüyorsa, bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanıyorsa, bunu siz değerli gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Bu ülkenin bağımsızlığını ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek koruyacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah'tan rahmet, aramızda bulunanlara ise sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum."

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise vatanı için fedakarca mücadele eden tüm gazi ve şehitleri saygı, şükran ve minnetle andı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika


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