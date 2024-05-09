Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Arkeolojik Kazı Alanlarını Ziyaret Etti

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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ildırı, Alaçatı ve Çeşme merkezdeki arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti. Denizli, "Tarihi ve kültürel miraslarımıza sahip çıkarak, tüm ziyaretçileri tarihimizle buluşturacağız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı'daki Arkeolojik kazı alanında 19. ve 20. yüzyıla ait mimari yapıların ortaya çıkarılmasına dair çalışmaları, 12 İyonya şehrinden biri olan Ildırı'da Antik Tiyatroyu, Matrone Klisesi'ni ve Athena Tapınağını, Çeşme Merkez'de Tunç Devri'nden kalma yapıların ortaya çıkarıldığı arkeolojik kazıları, arkeologlar, müze müdür vekili, kazı ekibi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

"TÜM ZİYARETÇİLERİ TARİHİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ"

Tarihi değerlere sahip çıkacağını dile getiren Başkan Denizli, "Milattan Önce 3000 seneye dayanan bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu görme şansımız olan bu eşsiz alanın ziyarete açılması için gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bölgenin tarihi kültürel turizmine sunabileceğimiz faydalar ışığında neler yapılması gerektiğini Ildır Mahalle Muhtarımız Erdem Yavuz ve meclis üyelerimizle paylaştık. Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, tüm ziyaretçileri tarihimizle buluşturacağız" dedi.