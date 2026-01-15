Çeşme'de Çiftlik Sahili Yeni Yüzüne Kavuşuyor - Son Dakika
Çeşme'de Çiftlik Sahili Yeni Yüzüne Kavuşuyor

15.01.2026 10:52  Güncelleme: 11:53
Çeşme Belediyesi, Çiftlik Mahallesi sahil hattında kapsamlı bir yenileme projesi başlattı. Proje ile yollar, kaldırımlar, sosyal alanlar modernize edilecek ve bisiklet/yaya yolları genişletilecek. Çalışmalar 15 Ocak – 20 Nisan tarihleri arasında geçici trafik düzenlemeleriyle sürdürülecek.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, ilçenin estetik ve işlevsel yapısını güçlendirmek amacıyla Çiftlik Mahallesi sahil hattında kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon projesi başlattığını duyurdu. Mahallenin çehresini değiştirmesi hedeflenen proje kapsamında, Çiftlik Mahallesi 18 Sokak'ın kaldırım ve yol zemin kaplamaları tamamen yenilenerek modernize edilecek. Yaklaşık üç ay sürmesi planlanan çalışmalarla, sahil bandının hem görsel kalitesinin artırılması hem de daha kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projenin en dikkat çekici detaylarından biri, yaya ve bisiklet trafiğine yönelik düzenlemeler oldu. 18 Sokak'ın aksı değiştirilerek deniz tarafındaki yaya yürüyüş bandı genişletilecek ve sahil boyunca uzanacak olan bisiklet yolunun ilk etabı bu çalışmalarla tamamlanacak. Bölge sakinlerinin konforunu artırmak için sahil bandındaki aydınlatma sistemleri yenilenecek, dolmuş durağı modernize edilecek ve bölgenin doğal yapısına uygun palmiye ağaçlarıyla peyzaj çalışması yapılacak.

Park alanları ve altyapı unutulmadı

Düzenleme çalışmaları sadece yollarla sınırlı kalmayıp sosyal alanları da kapsıyor. 18 Sokak ile 47 Sokak kesişiminde bulunan ve içerisinde Muhtarlık Binası'nın da yer aldığı park alanı tamamen yenilenecek. Park içerisinde görüntü kirliliğine yol açan altyapı kutuları daha uygun noktalara taşınarak alanın estetik bütünlüğü korunacak.

Geçici trafik düzenlemesine gidilecek

İnşaat süreci boyunca trafik akışının aksamaması için 15 Ocak – 20 Nisan tarihleri arasında geçici bir düzenleme uygulanacak. Bu kapsamda 18 Sokak'ın 131 Sokak ile 47 Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, imar planında bulunmasına rağmen daha önce açılmamış olan 19/1 Sokak, 18 Sokak ile bağlantılandırılarak trafiğe açılacak. Ayrıca 200 Sokak üzerinden gelen trafik yükü, bu yeni bağlantı yolu üzerinden Çiftlik Mahallesi köy içine yönlendirilecek.

Çeşme Belediyesi, bölge halkına çalışmalar süresince gösterdikleri sabır için teşekkür ederek, projenin tamamlanmasıyla Çiftlik sahilinin daha konforlu, düzenli ve estetik bir yaşam alanı haline geleceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

