Çeşme Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Çeşme Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Denizli, Çeşme'yi daha güvenli, huzurlu ve güzel bir hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

06.06.2024 15:12  Güncelleme: 16:14
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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yönetiminde yapıldı. Başkan Denizli, "Doğru yerel yönetim anlayışı, iyi planlamalardan geçer. Bu nedenle de bu hususta bir yönetim anlayışı benimseyeceğimi her fırsatta söyledim. Çeşme'mizi daha güvenli, daha huzurlu ve daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çeşme Belediye meclis üyeleri, Haziran Ayı Meclis Toplantısı için Çeşme Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yönetiminde toplanan meclis, gündemdeki önergeleri görüştü.

Toplantıda, Ilıca Mahallesi'nde yapımı devam eden 'Ilıca Jeotermal Kür Merkezi' ve Alaçatı Mahallesi'nde yapımı devam eden 'Kampüs Alaçatı' inşaatının peyzaj projesinin uygulanması konuları, oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Denizli, "Vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışımız var. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Vatandaşlardan da olumlu dönüşler alıyorum. Doğru yerel yönetim anlayışı, iyi planlamalardan geçer. Bu nedenle de bu hususta bir yönetim anlayışı benimseyeceğimi her fırsatta söyledim. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizi daha güvenli, daha huzurlu ve daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Denizli, ayrıca, 31 Mart Seçimleri öncesinde yaptığı halk buluşmalarını devam ettireceklerinin altını çizerek, "Halk buluşmalarımızın ilkini bu hafta gerçekleştireceğiz. Seçim sonrasında yaptığımız ilk halk buluşması olacak. Bunun da çok kıymetli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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