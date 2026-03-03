Çeşme Belediyesi'nden Ailelere Ücretsiz Anne-Çocuk Eğitim Paketi

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen ve ailelerin ebeveynlik süreçlerine katkı sunan sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, 0–6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere yönelik Anne- Çocuk Eğitim Paketi uygulamasını hayata geçirdi.

Çeşme Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak sunulan paketle, erken çocukluk döneminde çocukların çok yönlü gelişiminin desteklenmesi ve ebeveynlerin psikolojik farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Anne-Çocuk Eğitim Paketi; çocukların ince motor becerilerini güçlendiren eğitici oyuncaklar, yaşa uygun dikkat, dil ve algı gelişimini destekleyen etkinlik materyalleri ile bilişsel uyarımı artıran gelişim kartlarından oluşuyor. Çocukların oyun yoluyla öğrenmesini teşvik eden bu içerikler, erken yaşta sağlıklı gelişim alışkanlıklarının kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Paket içerisinde yer alan rehber içerikler ise ebeveynlere çocuk gelişimi, sağlıklı iletişim, duygusal bağlanma ve ebeveyn-çocuk etkileşimi konularında yol gösterici bilgiler sunuyor. Bu sayede annelerin ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çeşme Belediyesi, Anne-Çocuk Eğitim Paketi ile çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim alanlarını desteklerken, ailelerin bu süreci bilinçli ve güvenli bir şekilde yürütmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Sosyal destek projeleriyle her yaş grubunun yanında olmayı sürdüren belediye, erken çocukluk dönemine yapılan bu yatırımı geleceğe yapılan önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

0–6 yaş arası çocuğu bulunan ebeveynler, Çeşme Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak Anne-Çocuk Eğitim Paketi'ni ücretsiz olarak temin edebiliyor.