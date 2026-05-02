Çeşme Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Taraflar arasında karşılıklı anlayış, diyalog ve dayanışma temelinde şekillenen sözleşme, düzenlenen imza töreniyle yürürlüğe girdi.

Düzenlenen törende sözleşme, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Turgut Angün, Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube İdari Sekreteri Coşkun Elbir, Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube İşyeri Sendika Temsilcisi Volkan Burçak tarafından imzalandı.

1 Ocak 2026– 31 Aralık 2026 tarihlerini kapsayan sözleşme; belediye bünyesinde görev yapan kamu çalışanlarının sosyal ve özlük haklarını geliştirmeyi, çalışma barışını güçlendirmeyi ve kurumsal uyumu artırmayı hedefliyor.

İmza töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, emeğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, sürecin karşılıklı anlayışla yürütülmesinin değerine dikkati çekti. Denizli, zorlu koşullara rağmen çalışanların haklarını gözeten bir yaklaşımı esas aldıklarını belirterek, belediye yönetimi ile çalışanlar arasında sürdürülen uyumun önemine işaret etti.

Başkan Denizli konuşmasında, belediyenin bir işveren olarak sorumluluğunun farkında olduklarını ifade ederek, çalışanların emeğini koruyan, kurum içi dayanışmayı güçlendiren bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi. Sürecin uzlaşıyla tamamlanmasının, kurumsal kültür açısından da önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Denizli, "Memur sendikamız Tüm Bel-Sen ile emekçilerimizin hakkını gözeten, karşılıklı anlayış ve dayanışmayla şekillenen toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Daha adil ve güçlü yarınlar için birlikte üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı..

İmzalanan sözleşmenin; çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmeye yönelik düzenlemelerin yanı sıra, iş barışını ve kurumsal işleyişi güçlendirecek hükümler içerdiği ifade edildi. Sözleşme ile birlikte hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması hedefleniyor.