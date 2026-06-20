İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalede bulunuyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Makilik Alanda Yangın - Son Dakika
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