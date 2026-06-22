Çeşme Belediyesinden Babalar Günü'nde Özel Buluşma

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle Babalar Günü pikniğinde bir araya geldi. Denizli, "Bugün burada çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak, ailelerimizle bir arada olmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Babalar Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Gün boyunca çeşitli oyunlar ve etkinliklerle renklenen buluşmada, çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirirken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Samimi ve neşeli anlara sahne olan etkinlikte Başkan Denizli, çocuklarla oyunlar oynayarak ailelerle sohbet etti. Babalar Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen buluşmada, ailelerin bir arada vakit geçirmesine ve çocukların sosyal etkinliklere katılımına katkı sağlandı.

Başkan Lal Denizli etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşamın her alanında desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, "Bugün burada çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak, ailelerimizle bir arada olmak bizim için çok kıymetli. Büyük bir sevgi ve özveriyle çocuklarını büyüten tüm babalarımızın ve evlatlarına hem anne hem baba olan annelerimizin Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.