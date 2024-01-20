Çeşme\'deki otellerde yarıyıl tatili doluluk oranı yüzde 65\'e ulaştı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle başta termal tesisler olmak üzere otellerdeki doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, sömestir tatilinde akla ilk kayak otelleri gelse de havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer birçok nedenden, Çeşme'nin de tatilcilerin tercihleri arasına girdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için 2 haftalık ara tatil dün başladı. İzmir'de yarıyıl tatili dolayısıyla 784 bin 242 öğrenci karnesini aldı. Eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısının tamamlanmasının ardından başlayan tatil heyecanı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde de hareketliliğe neden oldu.

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, sömestir tatilinde her ne kadar akla ilk gelen kayak otelleri olsa da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, birçok kültür ve sanat etkinliği, workshoplar, gastronomik deneyim noktaları, rüzgar sörfü ve tenisle ilgili okulların sürekli açık olmasının Çeşme'yi tatilcilerin tercihleri arasına soktuğunu söyledi. Yarıyıl tatili nedeniyle Çeşme ve Alaçatı'da gözle görülür bir rezervasyon hareketliliği yaşandığını belirten Ünsal, termal otellerin de yarıyıl tatilinde tatilcilerin tercihleri arasında olduğuna dikkati çekerek, otellerde doluluk oranının yüzde 65 civarını yakaladığını kaydetti. Sezon dışı zamanda Alaçatı sokaklarının bambaşka güzellikte olduğunu vurgulayan Ünsal, "Bilenler özellikle bu dönemi tercih ediyorlar. Keza yabancı misafirlerimiz de aynı şekilde beldemizi bu zamanlarda daha yoğun ziyaret ediyorlar. Alaçatı Turizm Derneği olarak, halihazırda, üye işletmelerimizi yılın 365 günü yüksek doluluğa ulaştıracak birçok proje üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

SKAL İzmir Başkanı Güner Güney ise İzmir merkezinde otel doluluk oranlarının azaldığını ancak kıyı şeritlerde artış gösterdiğini belirterek, "Sezona göre fiyatların uygun olması da doluluk oranlarının iyi gitmesinde etkili oldu. Çeşme'de doluluk oranının ilerleyen günlerde artacağını öngörüyorum" dedi.