Cevani: Savaş ABD ile mutabakatla sona ermeli - Son Dakika
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Cevani: Savaş ABD ile mutabakatla sona ermeli

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İran Devrim Muhafızları komutanı Cevani, Hürmüz Boğazı'nın statüsünün ABD mutabakatına bağlı olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Yedullah Cevani, savaşın ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan Cevani, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın, ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini belirten Cevani, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin mutabakattaki taahhütlerini yerine getirmesinin ardından açılacağını ifade etti.

Cevani, "Hürmüz Boğazı ve burada geçerli olan düzen hiçbir zaman savaş öncesindeki haline dönmeyecek." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki statüsüne ilişkin tartışmalara da değinen Cevani, boğazın yalnızca İran ile Umman arasında bir su yolu olarak ele alınmasının ancak savaşın sona erdiğinin kesinleşmesinin ardından gündeme gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevani: Savaş ABD ile mutabakatla sona ermeli - Son Dakika

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