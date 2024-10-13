Cevdet Akay'dan Kiralık Araç Sorgusu

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(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhurbaşkanlığı ve tüm bakanlıklara verdiği yazılı soru önergeleriyle, bakanlık ve bakanlıklara bağlı kuruluşlardaki kiralık araçlara ilişkin bilgi talebinde bulundu. Bazı bakanlıklar Akay ile verileri paylaşırken, bazıları "yeteri kadar" yanıtını verdi. Akay, "Her bulunduğu ortamda şeffaflık nutukları atan bazı Bakanların şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzak bu tutumları asla kabul edilemez. Milletimizin parasını çarçur edenler hesap vermekten kaçıyorlar" diye konuştu.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Cevdet Akay, Cumhurbaşkanlığı dahil tüm bakanlıklara verdiği yazılı soru önergesiyle, bakanlık ve bakanlıklara bağlı kuruluşlardaki kiralık araçlara ilişkin bilgi talebinde bulundu.

Akay, soru önergesine yanıt veren bakanlıkların kiralık araç verilerine ilişkin şunları söyledi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bakanlığın 2 makam aracı ve 263 adet kiralık araca sahip olduğunu, bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bin 674 aracının olduğunu ve bu araçların 872'sinin kiralık olduğunu açıkladı. Yine bakanlığa bağlı bir diğer kuruluş olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde ise 14 kiralık aracın bulunduğunu ifade etmiştir. Bakan Uraloğlu şeffaf davranarak, Bakanlığın 263 aracı, KGM filosunun yüzde 47'si kiralık ve bünyesinde 10 adet daire başkanlığı bulunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde ise 14 kiralık araç bulunduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bakanlığa ait bin 370 adet aracın 147'sinin kiralık olduğunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlarda toplam 234 adet aracın olduğunu ve bu araçların 62'sinin kiralık olduğunu ifade ederken 2014 yılından 2023 yılına kadar kiralık araçlara 38 milyon 318 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat bakanlığa ait 121 adet aracın olduğunu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bakanlığa ait 5 adet makam aracı olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruyoruz: evlatlarımıza harcamanız için sizlere emanet ettiğimiz bütçeyi kimlere aktardığınızı net bir şekilde görüyoruz. Evlatlarımız açken sizin bütçeyi fütursuzca harcamanız asla kabul edilemez."

Akay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kiralık araçlarla ilgili; "yeteri kadar araç kiralandı" yanıtını verdiğini söyledi.

Akay, "Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı cevaplanması istemiyle kendilerine verdiğimiz soru önergesini cevaplamadılar. Her bulunduğu ortamda 'şeffaflık' nutukları atan bazı Bakanların şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzak bu tutumları asla kabul edilemez. Milletimizin parasını çarçur edenler hesap vermekten kaçıyorlar. Bu durum asla izah edilemez" diye konuştu.