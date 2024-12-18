Cevdet Kara, Vefatının Birinci Yılında Anıldı - Son Dakika
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Cevdet Kara, Vefatının Birinci Yılında Anıldı

Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Cevdet Kara, ölümünün birinci yılında düzenlenen törenle anıldı. Törende, Kara'nın hizmetleri vurgulandı ve Gölbaşı'ndaki bazı yerlerin ismi değiştirildi.

18.12.2024 09:17  Güncelleme: 11:11
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(ANKARA)- 1999-2004 yılları arasında Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cevdet Kara, vefatının birinci yılında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle anıldı.

Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Cevdet Kara, ölümünün birinci yılında anıldı. Anma programına, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, merhum Cevdet Kara'nın eşi Ayşe Gülşen Kara ve yakınları, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cevdet Kara'nın ilçe için büyük hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cevdet ağabeyi 70'li yıllardan bu yana tanıyorum. Beraber çalışma fırsatı bulduğum bu değerli insan, Gölbaşı'na vatan ve memleket aşkıyla hizmet etti. Görev süresince gölün temizlenmesi, andezit taşının ve sevgi çiçeğinin tanıtılması gibi önemli projelerde emeği geçti. Bunun dışında çok iyi bir doktordu. Gariban dostu, gönül adamı kimsesizlerin kimsesiydi. İnsan dostuydu ancak sadece insanla değil, Allah'ın yarattığı her canlı ile dostu. Onun yaptıklarını ne kadar anlatsak azdır. Her birimizde anıları vardır. Gelecek nesillere de insanlık duygusuyla, samimiyetiyle bir miras bıraktı. Gönül adamı, vatan sevgisini her zaman yüksek olan böyle bir insanla çalışmaktan, dost olmaktan, büyük onur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Onun hatıralarını sonsuza denk yaşatacağız."

Odabaşı, Cevdet Kara'nın isminin Gölbaşı'nda yaşaması için Bahçelievler 319. Cadde'nin adının Doktor Cevdet Kara olarak değiştirilmesine karar verildiğini, ayrıca Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sağlık ocağına da Doktor Cevdet Kara Belediye Polikliniği isminin verildiğini aktardı.

Kaymakam Erol Rüstemoğlu da konuşmasında, görev süresi boyunca Cevdet Kara hakkında Gölbaşılı vatandaşlardan çok güzel şeyler duyduğunu belirterek, onun geride hoş bir seda bıraktığını söyledi.

Odabaşı'na Kara ailesinden plaket

Programda Cevdet Kara'nın yakınları ve sevenleri de söz alarak, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Duygusal anların yaşandığı törende, merhum Cevdet Kara'nın yeğeni Fatih Kara, Yakup Odabaşı'na böyle anlamlı bir program düzenlediği için teşekkür plaketi takdim etti.

Meclis salonundaki programın ardından katılımcılar, Cevdet Kara adına Fatih Camii'nde okutulan mevlid-i şerife katıldı ve isminin verildiği belediye polikliniğini ziyaret etti. Anma programı, Cevdet Kara'nın kabri başında okunan dualarla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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