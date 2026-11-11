Cevdet Yılmaz, Antalya\'daki COP31 oturumunda erken uyarı sistemlerine dikkat çekti

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki "Herkes İçin Erken Uyarı Sistemleri: Her Dakika Önemli" başlıklı üst düzey oturuma katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Herkes İçin Erken Uyarı Sistemleri: Her Dakika Önemli' başlıklı üst düzey oturuma İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte katıldık. İklim değişikliğiyle artan afet riskleri karşısında erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması, can kayıplarının önlenmesi ve toplumların afetlere karşı dirençliliğinin artırılması hayati önem taşıyor. Türkiye olarak, afet yönetimi ve erken uyarı alanındaki tecrübemizi uluslararası iş birlikleriyle paylaşarak herkes için daha güvenli ve dirençli bir gelecek inşa etme çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz."