Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın geçirdiği kaza sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta değerli kardeşim, TBMM'de uzun yıllar birlikte görev yaptığımız Kemalettin Aydın Hocamız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."