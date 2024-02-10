Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'e taziye mesajı iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in vefat eden kıymetli babası Fikret Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.' ifadesini kullandı.

10.02.2024 13:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, babası Fikret Güler'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in vefat eden kıymetli babası Fikret Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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