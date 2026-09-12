Cevdet Yılmaz, Osmaniye Valiliğini ziyaret edip Şeref Defteri'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Osmaniye'de Valiliği ziyaret etti. Yılmaz, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile makamında görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye Valiliğine ziyarette bulundu.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yılmaz, Valilik binası bahçesinde Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, daha sonra Vali Serdengeçti ile makamında görüştü.
Yılmaz'a ziyaretinde AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de eşlik etti.
Kaynak: AA
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