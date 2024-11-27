Cevdet Yılmaz: (Siber Savunma Başkanlığı'nın kurulması ile ilgili) Tasarı olgunlaşmış durumda. Uygun bir zamanda meclisimizin gündemine geleceğini düşünüyorum. Siber güvenlik ile ilgili bir kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekiyor. Her ikisi konusunda hazırlıklarımız olgunlaşmış durumda, uzun süredir üzerinde çalışıyoruz.
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz: Siber Savunma Başkanlığı Tasarısı Meclis Gündemine Geliyor - Son Dakika
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