Cevdet Yılmaz, Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için başsağlığı diledi

Cevdet Yılmaz, Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya rahmet diledi. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Zorlu ailesine ve iş dünyasına başsağlığı dileğini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya rahmet diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Zorlu ailesine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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