Cevherağa Camisi Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, Cevherağa Camisi'nin restorasyonunu aslına uygun sürdürüyor. İddialara yanıt verildi.

Ümraniye Belediyesi, ilçenin simge yapılarından tarihi Cevherağa Camisi'nde aslına uygun restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cevherağa Camisi'nin yıkıldığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Biz laf üretmiyoruz, eser üretiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tarihi mirasımıza sahip çıktık, bilimle ve hassasiyetle koruduk. Oluşturulmak istenen algının ne iyi niyetle ne de gerçeklikle ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Gerçeği görmek isteyenler için her şey hazırladığımız videoda. Biz işimize bakıyoruz." diyerek, restorasyon çalışmalarının aslına uygun sürdürüldüğüne ilişkin Ümraniye Belediyesinin hazırladığı videoyu paylaştı.

Görüntüde kullanılan ifadelerde, son günlerde caminin yıkıldığı algısının oluşturulduğu, caminin yıllar içinde eklenen hatalı betonarmelerle statik bütünlüğünü kaybettiği, uzman raporlarının olası bir depremde yapının büyük risk taşıdığını ortaya koyduğu, yetkili kurulların onayıyla ihya çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın himayesinde 1897 yılında Cevher Ağa tarafından yaptırılan cami, Alemdağ Caddesi üzerinde yer alıyor.

Restorasyon kapsamında caminin tarihi dokusu korunarak kapasitesi artırılacak, yer altı ve avlu alanları değerlendirilecek. Çalışmalar tamamlandığında cami, taş mektep, kütüphane ve okuma salonlarıyla birlikte hem ibadet hem de sosyal bir merkez haline gelecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:33:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.