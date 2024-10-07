Ceviz Soyma Makineleri Üreticilere Dağıtıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde ceviz soyma makineleri üreticilerin işlerini kolaylaştırdı.
Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKAP) desteği ile alınan 13 ceviz soyma makinesinin üreticilere dağıtıldığını belirtti.
Kapar, "Ceviz hasadının yapılmasıyla birlikte üreticilerimiz makinalarını kullanmaya başladı. Üreticilerimize tekrar hayırlı olsun diyerek, bereketli kazançlar dilerim." dedi.
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