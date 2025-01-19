Çevre Bakanlığı, 2024 Yılında 2 Milyar TL'lik Cezayı Uyguladı - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı, 2024 Yılında 2 Milyar TL'lik Cezayı Uyguladı

Çevre Bakanlığı, 2024 Yılında 2 Milyar TL\'lik Cezayı Uyguladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında yapılan 75 bin 563 denetimde çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise toplam 2 milyar 90 milyon TL ceza uyguladı. Denetimlerde 402 işletmenin faaliyeti durduruldu.

19.01.2025 15:30  Güncelleme: 15:32
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirilen 75 bin 563 denetimde, çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise ve 98 deniz aracına 2 milyar 90 milyon 702 bin 58 TL ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü personeli ile birlikte Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından faaliyetleri sakıncalı bulunan bazı işletmeler de faaliyetten menediliyor. Ekipler bu kapsamda 2024 yılında 75 bin 563 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise ve 98 deniz aracına 2 milyar 90 milyon 702 bin 58 TL ceza uygulandı. 402 işletmenin ise faaliyeti durduruldu. Hava, atık, ÇED, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 841 milyon 950 bin 8 TL ile atık kirliliğine kesildi. Bunu 278 milyon 98 bin 222 TL ile su kirliliği, 223 milyon 756 bin 64 TL ile deniz aracına ilişkin cezalar takip etti.

ZEHİR SAÇAN EGZOZLARA 13 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibe aldı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 27 bin 577 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 1278 motorlu taşıt sahibine 13 milyon 331 bin 845 TL ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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