Çevreci Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı Toplantısı Manisa'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Çevreci Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı Toplantısı Manisa'da Gerçekleşti

06.06.2026 17:56  Güncelleme: 18:29
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Çevreci Belediyeler Birliği'nin mayıs ayı encümen toplantısı, Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda çevre projeleri ve iş birliği konuları ele alındı.

(BALIKESİR)- Çevreci Belediyeler Birliği'nin mayıs ayı encümen toplantısı, Birlik ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çevreci Belediyeler Birliği'nin mayıs ayı encümen toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı öncesinde Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler ile encümen üyeleri Ahmet Öküzcüoğlu, Mesut Bayram, Birsen Çelik, Hatice Gençay ve Alpay Var ile Birlik Meclis Başkan Vekili Elif Köse, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Taner Timar ve Birlik Genel Sekreteri İmam Bakır Damar, birlik meclis üyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıda, Birliğin yürüttüğü çalışmalar, çevre odaklı projeler ve sonraki döneme ilişkin faaliyetler ele alındı. Üye belediyeler arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı.

KENTİN TARİHİ NOKTALARI GEZİLDİ

Toplantının ardından Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve encümen üyeleri ile birlikte Manisa'nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti. Program kapsamında Manisa Kurtuluş Müzesi, Hatuniye Camii, Kurşunlu Han ve Yeni Han gezilerek kentin tarihi mirası hakkında bilgi alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çevreci Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı Toplantısı Manisa'da Gerçekleşti - Son Dakika

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