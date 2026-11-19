ABD, Kanada, İngiltere ve Asya'dan 10 ülke, bilgi paylaşımı ve kolluk faaliyetleri dahil çeşitli önlemlerle çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede işbirliği konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore, ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinin bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden "ciddi ve karmaşık" ulusötesi suçlar olduğu vurgulandı.

Çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede bilgi paylaşımı ve kolluk faaliyetleri dahil çeşitli önlemler aracılığıyla işbirliği yapılması konusunda anlaşıldığı kaydedilen bildiride, suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla "hedefli" ekonomik yaptırımlar ve ülkeye giriş yasağı gibi tedbirlerin değerlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Bildiride, söz konusu tedbirlerle suçluların ve dolandırıcılık faaliyetlerine bilerek veya önemli ölçüde katkı sağlayanların adalet önüne çıkarılması, güvenli sığınak bulmalarının önlenmesi ve suç gelirlerinden mahrum bırakılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ulusötesi suç örgütlerinin mali, fiziki, operasyonel ve lojistik altyapı ve varlıklarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların artırılacağı, örgüt liderlerinin soruşturulması ve yakalanmasına öncelik verileceği belirtilen bildiride ayrıca, ülkelerin, soruşturmalarda elde edilen delilleri paylaşma ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları ile dijital platformlarla işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.