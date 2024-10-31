Ceyda Bölünmez Çankırı'dan Tugay'a Tepki - Son Dakika
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Ceyda Bölünmez Çankırı'dan Tugay'a Tepki

Çankırı, İzmir Başkan Tugay'ın eleştirilerine cevap vererek, AK Parti'nin projelerini savundu.

31.10.2024 18:47
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "iktidar milletvekilleri halktan kopuk" ve "lafla değil işle gelsinler" ifadelerine tepki gösterdi.

Çankırı, Tugay'ın medyaya iktidar milletvekilleri hakkında açıklama yaptığını belirtti.

Tugay'a "31 Mart yerel seçimler sonrasında İzmir'de kaç ilçe, mahalle, köy, sokak, hane ziyareti yaptınız? Kentin kronikleşen sorunlarından biri olan İzmir Körfezi'nin içler acısı halini geçmişe dayandırarak daha ne kadar halı altı yapacaksınız? Kent içindeki trafik sorunu ve beraberindeki karın ağrısı oluşturan 'otopark çıkmazına' hangi projelerle ne zaman başlayacaksınız? ve 7 ay geçen seçim takviminin ardından kentin hangi il müdürlükleri ile kaç kez bir araya gelerek hangi istişare ve değerlendirmelerde bulundunuz?" şeklinde sorularını yönelten Çankırı, şunları kaydetti:

"Sözüm ona parti oklarınızdan biri olan 'halkçılık' öyle sanıyorum ki siz ve önceki yönetimleriniz de dahil İzmir'de hedef şaşırmış durumda olduğunu görmekteyiz. AK Parti milletvekili olarak bizleri bir hedefe oturtmak istiyorsanız, hatırlatayım:

1. Bayındır'da yıllardır çözülemeyen 2B arazi sorununu çözdük, 200 vatandaş düzenlenen törenle tapularına kavuştu.

2. Yine Buca-Hal güzergahında yaşanan sıkışıklığı giderecek projemiz yıl sonu tamamlanacak.

3. Torbalı'yı geçince Pamukyazı-Kuşçuburun ile yolu kaplıyoruz kavşakları tanzim ediliyor. Ayrıca Ayvalık - Bergama ile 9,1 kilometrelik Bergama Çevreyolu ile Kozak yol arası bağlantı yol talebini yine Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile görüştük, konuyu bakanlığımıza ilettik.

4. 30 ilçe ziyaretleri kapsamında saha şikayet ve taleplerin başında gelen enerji kesintilerine yönelik Gediz ve İzmirgaz yetkilileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu'nun öncülüğünde toplantı düzenledik.

5. Yıkıcı değil yapıcı olma düsturundan uzaklaşmadan Çankaya Çokkatlı Otopar'ın güçlendirme çalışmaları için ön ayak olduk.

Bu 5 madde yalnızca seçimden sonra geçen iki ay içerisinde yaptığımız temaslar. Sayın Tugay, siyasette ve yönetimde ilk düğmeyi doğru iliklemek çok önemli. Öyle görünüyor ki partinizin ceket adayı olarak sizin düğmeler karışmış. Bizim bu kent için yaptıklarımız ortadadır. Bu sebeple lütfen 'minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır' algısından uzaklaşın. Ortak uzlaşı anlayışı çerçevesinde merkezi ve yerel yönetimler olarak İl Başkanımız ile birlikte Ankara ziyaretinizi bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu sebeple kopukluğu değil birleştirici unsurları konuşmak bu kent için en iyi ve en doğrusudur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceyda Bölünmez Çankırı'dan Tugay'a Tepki - Son Dakika

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