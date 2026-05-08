Ceyhan Belediye Başkan Vekili Aydar Yıldız'dan Anneler Günü Mesajı

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anneliğin karşılıksız sevgi, merhamet ve fedakarlığın dünyadaki en somut örneği olduğunu vurguladı. Yıldız, "Annelerimiz, sadece ailelerimizin değil aynı zamanda güçlü bir toplumun da temelidir" dedi.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Mesajında annelerin toplumsal yapıdaki birleştirici ve eğitici rolüne dikkati çeken Yıldız, her evladın yetişmesinde dökülen alın terinin kutsallığına işaret etti.

Yıldız, "Hayatımızın her anında sevgisiyle yolumuzu aydınlatan, fedakarlıklarıyla bizleri geleceğe hazırlayan annelerimiz; toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Bir evladı büyütürken gösterdikleri emek, sabır ve özveri her türlü takdirin üzerindedir. Annelerimiz, sadece ailelerimizin değil aynı zamanda güçlü bir toplumun da temelidir" ifadelerini kullandı.

"ANNELERİMİZİN HAKKINI ÖDEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, annelerin hayat boyunca evlatları için büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek, "Annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Onların duaları, sevgisi ve emeği hayatımızın en değerli hazinesidir. Başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle anıyor; başta şehit anneleri olmak üzere yüreğinde evlat sevgisi taşıyan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.