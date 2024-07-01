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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Yılın En Başarılı Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı Aydar, "31 Mart Seçimleri'nin ardından söylediğim gibi, ilçemizde kaybeden olmadı, Ceyhan kazandı" dedi.

Tam Adana Televizyonu'nun düzenlediği gala gecesinde 'Yılın Enleri', ödüllerini aldı. Televizyon yönetim kurulu üyeleri ve izleyicileri tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Yılın En Başarılı Belediye Başkanı seçildi. Kadir Aydar ödülünü, Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Sucu'dan aldı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, törende şunları söyledi:

"31 Mart Seçimleri'nin ardından söylediğim gibi, ilçemizde kaybeden olmadı, Ceyhan kazandı. Seçim sonrası parti rozetimizi bir kenara bırakıp, partili partisiz herkesin başkanı olarak çalışmalarımıza koyulduk. Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi emeklilerimize ikramiyelerini yatırdık. Bununla birlikte binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza da et kart dağıtımını yaptık. Hemşehrilerimizin desteği ve güveni ile sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü'ne layık gören Tam Adana Televizyonu yönetimine ve izleyicilerine teşekkür ediyorum ve bu ödülü tüm hemşehrilerim adına alıyorum."