Ceyhan Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı

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(ADANA)- Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Bu yeni yılda da hep birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Güzelliklerin çoğaldığı, sevginin ve barışın hüküm sürdüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yıl, ailelerimize huzur, çocuklarımıza umut ve hepimize sağlık getirsin" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 2024 yılına veda ederken yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aydar, mesajında birlik, beraberlik ve umut vurgusu yaparak, 2025 yılında da Ceyhan'a hizmet için durmadan çalışacaklarını belirtti. Aydar, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim, 2024 yılını geride bırakırken hep birlikte yeni bir yıla adım atıyoruz. Geride kalan yıl boyunca Ceyhan'ımızın gelişmesi, güzelleşmesi ve halkımızın yaşam kalitesinin artması için gece gündüz demeden çalıştık. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen tüm Ceyhan halkına gönülden teşekkür ederim.

2025 yılı, daha güçlü bir Ceyhan, daha mutlu yarınlar ve daha güzel bir gelecek için yepyeni fırsatlar barındırıyor. Bu yeni yılda da hep birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Güzelliklerin çoğaldığı, sevginin ve barışın hüküm sürdüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yıl, ailelerimize huzur, çocuklarımıza umut ve hepimize sağlık getirsin. Ceyhanımıza ve ülkemize hayırlı olsun."