Ceyhan Belediye Basketbol Akademisi\'nin Başarıları Destekleniyor

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Basketbol Akademi Kulübü Başkanı Ercan Tosun, kulüp yönetimi, teknik ekip ve sporcular, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aydar, Ceyhan Belediye Basketbol Akademi'den misafirlerini ağırladı. Ziyaret sırasında Başkan Aydar'a, üzerinde ismi yazılı 01 numaralı forma hediye edildi. Aydar, sporculara başarı dileklerini ileterek, "Ceyhan'da sporun ve gençliğin her zaman yanında olacağız. Akademimizin başarılarını görmek bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşatıyor" dedi.

Aydar, Ceyhan'ın gençlerinin sporla iç içe olmasını teşvik eden projelere desteklerinin devam edeceğini belirtirken, kulüp yöneticileri ve sporcular da sağlanan destekler için Aydar'a teşekkür etti.