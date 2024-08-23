Ceyhan Belediyesi Kurtkulağı Kervansarayı ve Camisi\'nde Bakım Çalışması Yaptı

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurtkulağı Mahallesi'nde bulunan tarihi Kurtkulağı Kervansarayı ve Camisi'nde geniş çaplı bir bakım çalışması yaptı.

Ceyhan Belediyesi'nin Kurtkulağı Kervansarayı ve Camisi'nde yürüttüğü çalışmada, alandaki yabani otlar ve çimler biçildi, ağaçlar budandı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Başkan Kadir Aydar, bu tür çalışmaların sadece tarihi korumakla kalmayıp, bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağladığını belirtti.

Yapının tarih turizimi için önemli olduğunu belirten Başkan Aydar, şunları söyledi:

"Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Ceyhan bırakmak için çalışıyoruz. Kurtkulağı Kervansarayı, İpek Yolu üzerinde yer alan, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan önemli bir tarihi eserdir. Ayrıca, son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz için popüler bir dış çekim mekanı haline gelmiştir. Bu nedenle, burada gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmalarıyla yalnızca tarihi mirasımızı korumakla kalmıyoruz, aynı zamanda ilçemizin tanıtımına ve turizmine de katkı sağlıyoruz."