Ceyhan Belediyesi Mustafabeyli Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Mustafabeyli Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı

Ceyhan Belediyesi ekipleri, Mustafabeyli Mahallesi'nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Parklar, sağlık ocağı, cadde ve sokaklar temizlendi. Yabani otlar temizlendi, ağaçlar budandı ve yollar süpürüldü. Kanalizasyon sistemleri ilaçlandı ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

12.08.2024 10:31  Güncelleme: 11:43
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi ekipleri, Mustafabeyli Mahallesi'nde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mustafabeyli Mahallesi'nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, mahalledeki parklar, sağlık ocağı, cadde ve sokaklar temizlendi. Çalışmalar kapsamında, yol kenarlarında büyüyen yabani otlar iş makineleriyle temizlendi. Ayrıca, cadde ve sokaklarda trafiğe engel oluşturabilecek ağaçlar budandı. Kaldırım ve yol kenarlarında büyüyen otlar, çim biçme aletleri kullanılarak biçildi ve yollar titizlikle süpürüldü. Temizlik ekipleri, kanalizasyon sistemlerini ve ortak kullanım alanlarını ilaçlayarak hijyenik hale getirdi. Ayrıca, çöp konteynerleri dezenfekte edilerek halk sağlığına yönelik riskler minimuma indirildi.

112 mahalleye eşit hizmet

Başkanı Kadir Aydar, yürütülen faaliyetlere ilişkin, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, her hafta sonu belirlenen mahallelerde kapsamlı bir temizlik çalışma gerçekleştiriyor. Bu hafta sonu Mustafabeyli Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, halkımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürülecek. İlçe genelinde bulunan 112 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla ve aynı titizlikle hizmet götürmek için çalışıyoruz" dedi.

Yetkililer, kırsal mahallelerde düzenli olarak benzer temizlik çalışmalarını sürdüreceklerini ve vatandaşların desteğiyle bu faaliyetlerin daha etkili hale geleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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