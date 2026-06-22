Ceyhan Belediyesi'nden Babalar Günü'nde İhtiyaç Sahiplerine 5 Bin TL Destek - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi'nden Babalar Günü'nde İhtiyaç Sahiplerine 5 Bin TL Destek

22.06.2026 13:18  Güncelleme: 14:40
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Ceyhan Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla öksüz, yetim ve dul maaşı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5'er bin TL destek ödemesi yaptı. Belediye Başkan Vekili Yıldız, sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla belirlenen kriterleri karşılayan öksüz, yetim ve dul maaşı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5'er bin TL destek ödemesi yapıldı.

Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından hak sahibi vatandaşların hesaplarına ödemeler yatırıldı. Babalar Günü öncesinde gerçekleştirilen destek ödemesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"VATANDAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, Babalar Günü'nün bazı aileler için bir kutlamadan çok özlem anlamı taşıdığını söyledi. Yıldız, "Babalar Günü bazı evlerde bir kutlama değil, bir özlemdir. Yerleri asla doldurulamayacak babaların yokluğunu yaşayan evlatlarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Hiçbir babanın yerini dolduramayız ancak dayanışma ve sosyal belediyecilik anlayışımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ceyhan'da hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Ceyhan Belediyesi, son dönemde hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle de dikkati çekiyor. Belediye daha önce üç dini bayramda toplam 7 bin 750 emekliye bayram desteği sağlarken, 5 bin 500 ev hanımına pazar desteği ödemesi gerçekleştirdi.

Eğitime yönelik desteklerini de sürdüren Ceyhan Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere iki dönem halinde 5'er bin TL eğitim desteği verirken, üniversite sınavına girecek öğrencilere de sınav kayıt ücreti desteği sağladı.

Yıldız, sosyal destek projelerinin ilerleye süreçte de devam edeceğini belirterek, "Sosyal belediyecilik bizim için sadece bir anlayış değil, vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzdur. İhtiyaç sahibi her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi'nden Babalar Günü'nde İhtiyaç Sahiplerine 5 Bin TL Destek - Son Dakika

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