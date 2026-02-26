Ceyhan Belediyesi\'nden Kasaplarda Hijyen ve Fiyat Denetimi

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki kasaplara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla yapılan denetimlerde, hijyen kuralları ile fiyat tarifeleri kontrol edildi.

Ceyhan Zabıtası'nın kasaplara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde; iş yerlerinin temizlik durumu, ürünlerin muhafaza koşulları, son kullanma tarihleri, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu ve fiyat tarifelerinin mevzuata uygun şekilde görünür alanda bulundurulup bulundurulmadığı incelendi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, şunları söyledi:

"İşletmelerin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz"

"Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve adil koşullarda alışveriş yapabilmesi bizim önceliğimizdir. Özellikle gıda sektöründe hijyen kurallarına eksiksiz uyulması büyük önem taşımaktadır. Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hem halk sağlığını korumak hem de fiyat tarifelerinde şeffaflığı sağlamak adına gerekli kontrolleri titizlikle yapıyoruz. Kurallara uyan tüm esnafımıza teşekkür ediyor, eksiklik tespit edilen işletmelerin ise gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

Ekipler, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmeleri çağrısında bulunarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.