Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Ceyhan'ın İlk Araç Üst Geçit Köprü Projesinde İhale Sürecimiz Tamamlanıyor"

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Kadir Başkanımızın 31 Mart'ta verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Ceyhan'ın ilk araç üst geçit köprü projesinde ihale sürecimiz tamamlanıyor" dedi.

Başkan Vekili Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ilçenin ilk köprülü kavşak (üst geçit) projesinde ihale sürecinin başladığını duyurdu. Yıldız, paylaşımında, "Günaydın sevgili Ceyhanlılar. Haftaya güzel bir haberle başlamak istiyorum. Kadir Başkanımızın 31 Mart'ta verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Ceyhan'ın ilk araç üst geçit köprü projesinde ihale sürecimiz tamamlanıyor. İhalemiz, 27 Şubat'ta Ceyhan Belediyesi sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak" ifadelerine yer verdi.

Yıldız, İbrahim Mete Bulvarı'ndan TOKİ konutlarının yanına inen ve Namık Kemal ile Cumhuriyet Mahalleleri yönünde devam edecek araç üst geçit köprüsünün tamamlanmasıyla kentteki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını vurguladı. Projenin hayata geçmesiyle vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir ulaşım imkanına kavuşacağını belirten Yıldız, "Ceyhan'ımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Proje hakkında

Ceyhan Belediye Meclisi'nde alınan kararla söz konusu yatırımın hızla hayata geçirilmesi ve Ceyhan halkının hizmetine sunulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan güzergahta yapılacak her türlü projelendirme, yapım ve ihale süreçlerinin Ceyhan Belediyesi İmar, Şehircilik ve Çevre Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmişti. Planlanan köprülü kavşak (üst geçit) projesi; 104 metre açıklık, 11 metre genişlik ve toprakarme yapılarla birlikte yaklaşık 400 metre toplam uzunlukta olacak şekilde projelendirildi. Köprünün orta bölümünün ise yaklaşık 8 metre yükseklikte olması planlanıyor. Proje kapsamında Ulus, Mithatpaşa ve İstiklal mahalleleri ile Cumhuriyet ve Namık Kemal mahalleleri birbirine bağlanacak.