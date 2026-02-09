Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Ceyhan'ın İlk Araç Üst Geçit Köprü Projesinde İhale Sürecimiz Tamamlanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Ceyhan'ın İlk Araç Üst Geçit Köprü Projesinde İhale Sürecimiz Tamamlanıyor"

09.02.2026 12:30  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, kentin ilk araç üst geçit köprü projesinde ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Proje ile trafik yoğunluğunun azalması ve daha güvenli ulaşım imkanı hedefleniyor.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Kadir Başkanımızın 31 Mart'ta verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Ceyhan'ın ilk araç üst geçit köprü projesinde ihale sürecimiz tamamlanıyor" dedi.

Başkan Vekili Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ilçenin ilk köprülü kavşak (üst geçit) projesinde ihale sürecinin başladığını duyurdu. Yıldız, paylaşımında, "Günaydın sevgili Ceyhanlılar. Haftaya güzel bir haberle başlamak istiyorum. Kadir Başkanımızın 31 Mart'ta verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Ceyhan'ın ilk araç üst geçit köprü projesinde ihale sürecimiz tamamlanıyor. İhalemiz, 27 Şubat'ta Ceyhan Belediyesi sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak" ifadelerine yer verdi.

Yıldız, İbrahim Mete Bulvarı'ndan TOKİ konutlarının yanına inen ve Namık Kemal ile Cumhuriyet Mahalleleri yönünde devam edecek araç üst geçit köprüsünün tamamlanmasıyla kentteki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını vurguladı. Projenin hayata geçmesiyle vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir ulaşım imkanına kavuşacağını belirten Yıldız, "Ceyhan'ımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Proje hakkında

Ceyhan Belediye Meclisi'nde alınan kararla söz konusu yatırımın hızla hayata geçirilmesi ve Ceyhan halkının hizmetine sunulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan güzergahta yapılacak her türlü projelendirme, yapım ve ihale süreçlerinin Ceyhan Belediyesi İmar, Şehircilik ve Çevre Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmişti. Planlanan köprülü kavşak (üst geçit) projesi; 104 metre açıklık, 11 metre genişlik ve toprakarme yapılarla birlikte yaklaşık 400 metre toplam uzunlukta olacak şekilde projelendirildi. Köprünün orta bölümünün ise yaklaşık 8 metre yükseklikte olması planlanıyor. Proje kapsamında Ulus, Mithatpaşa ve İstiklal mahalleleri ile Cumhuriyet ve Namık Kemal mahalleleri birbirine bağlanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Trafik, Ceyhan, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: 'Ceyhan'ın İlk Araç Üst Geçit Köprü Projesinde İhale Sürecimiz Tamamlanıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:43:51. #7.11#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Ceyhan'ın İlk Araç Üst Geçit Köprü Projesinde İhale Sürecimiz Tamamlanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.