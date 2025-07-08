ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ekiplerin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan 11 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Ceyhan Büro Amirliği ekipleri 1 depo ve 2 araçta kaçak tütün mamülleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler araçlar ve depoya düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan 11 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Haber : Yusuf YILDIZ – Kamera: ADANA,
Son Dakika › Güncel › Ceyhan'da 6,5 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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