Ceyhan'da 6,5 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ekiplerin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan 11 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Ceyhan Büro Amirliği ekipleri 1 depo ve 2 araçta kaçak tütün mamülleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler araçlar ve depoya düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan 11 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Haber : Yusuf YILDIZ – Kamera: ADANA,