Ceyhan\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Barış Yaşa'nın (24) kullandığı 01 BGF 326 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşa, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.