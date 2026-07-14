Ceyhan'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ceyhan'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ceyhan\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
14.07.2026 00:15
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Ceyhan'da otoyolda beton bariyere çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Barış Yaşa'nın (24) kullandığı 01 BGF 326 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşa, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ceyhan, Ulaşım, Adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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