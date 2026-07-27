Ceyhan'da Üçüz Buzağı Sevinci - Son Dakika
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Ceyhan'da Üçüz Buzağı Sevinci

Ceyhan\'da Üçüz Buzağı Sevinci
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40 yıl besicilik yapan çift, ineklerinin tek doğumda üçüz buzağı doğurmasını kutluyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 40 yıldır besicilik yapan karı koca, "yüz binde bir görülen" bir vaka olarak ineklerinin tek doğumda dünyaya getirdiği üçüz buzağalara gözleri gibi bakıyor.

Esentepe Mahallesi'nde hayvancılık yapan 60 yaşındaki Mustafa ve eşi Hediye Avşar, veteriner hekim desteğiyle 6 yaşındaki Holstein ırkı ineğe suni tohumlama yaptırdı.

Gebe kalan inek, geçen ay tek doğumda 3 buzağı dünyaya getirdi.

Avşar çifti, nadir görülen üçüz buzağılara torunları Tülin, Tuana ve Taner'in adlarını verdi.

Buzağılarını anne sütüne ek olarak biberonla da besleyen çift, yavrulara özenle bakıyor.

"Her biri aynı bebek gibi"

Mustafa Avşar, AA muhabirine, 40 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

İneğin üçüz doğurmasına çok şaşırdığını belirten Avşar, "İlk defa başıma geldi, çok sevindim. Allahıma şükürler ettim. Allah'ın verdiği bir rızıktır bu, berekettir." dedi.

Avşar, buzağılara bebek gibi baktıklarını ifade ederek, "Her biri bebek gibi. Ben ve hanım, gece 12'de, 1'de kalkıp aç kalmasınlar diye onları besliyoruz. Biberonla süt veriyoruz. Özel peynir suyu var, onu veriyoruz. Şekerli çay veriyorum. Hanımımdan Allah razı olsun, 3 çocuk yetiştiriyor." dedi.

Eşi Hediye Avşar da gece gündüz buzağılarıyla ilgilendiğini vurgulayarak, "Buzağılar yemezlerse bazen şırıngayla veriyorum, sonra biberona geçiyorum. Öpüyorum, seviyorum, onlara süt veriyorum. Su verip otlatıyorum, yeter ki yesinler." diye konuştu.

"Bilimsel olarak 100 binde 1 görülen olay"

Besici çiftle çalışan veteriner Ahmet Mert de ineklerin üçüz doğurmasının nadir görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilimsel olarak 100 binde bir görülen olay. Tedavide Holstein ve Simental spermaları kullandım. Çoğu zaman hayvanlar kızgınlığa gelmeyebiliyor. Normalde 20 günde bir hayvanlarda kızgınlık görülür. Hayvanların yumurtası bazen oluşmaz, gelişmez. Ondan dolayı biz dışarıdan tedavi desteği yapabiliriz. Burada bizim yaptığımız uygulama dışında tabii ki yetiştiricimizin de hayvana bakıp beslemesi çok önemli."

Kaynak: AA

Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan'da Üçüz Buzağı Sevinci - Son Dakika

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