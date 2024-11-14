Ceylanlar Cudi Dağı’na Yeniden Salındı - Son Dakika
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Ceylanlar Cudi Dağı’na Yeniden Salındı

Ceylanlar Cudi Dağı’na Yeniden Salındı

Şanlıurfa'dan 30 ceylan, Silopi'de doğaya salındı; vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı.

14.11.2024 11:19
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Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonundan alınan 30 ceylan Şırnak'ın Silopi ilçesinde doğaya salındı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Gazella gazella" türü 30 ceylanın doğaya bırakılması dolayısıyla Cudi Dağı eteklerinde yer alan Üçağaç köyü Bestabelek mezrasında program düzenlendi.

Programa katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, bölgenin çok değerli habitatı olduğunu, birçok canlının burada, Cudi Dağı bölgesinde yaşadığını belirtti.

Ekici, 30 ceylanı Cudi Dağı eteklerinde doğaya bırakmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu hayvanları burada yaşayan vatandaşlarımıza ve geleceğimiz olan çocuklara emanet ediyorum." dedi.

Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu da Genel Müdürlüğün katkılarıyla 2006 yılında Şanlıurfa'nın Kızılkuyu Üretme İstasyonu'nda 86 ceylan ile üretime başladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 454 hayvana ulaştıklarını anlatan Mumcuoğlu, "Son 175 doğumla birlikte ceylan üretme istasyonunda yeterli sayıya ulaşıldığından ceylanları nakletme ihtiyacı doğdu." ifadesini kullandı.

3 ceylana takip cihazı takıldı

Mumcuoğlu, bu sahada 2020'de 50, 2021'de 40 ceylanı doğaya bıraktıklarını belirterek, bugün de bu programda 30 ceylanı doğaya bırakacaklarını kaydetti.

Yöredeki vatandaşların daha önce bırakılan ceylanlara sahip çıktığını dile getiren Mumcuoğlu, şöyle konuştu:

"Ceylanlarımız bu araziye tutundu ve adapte oldu. Keşfe geldiğimizde sürüler halinde gezdiklerini gördük. İnşallah bugün salacağımız ceylanlarla buradaki koloni daha da güçlenecek. Genel Müdürlüğümüz bu ceylanların bakımı için her türlü desteği sağlamaktadır. Bu salacağımız ceylanlardan erkek olan 3'üne takip cihazı taktık. Bunları hatlar vasıtasıyla arkadaşlarımız izleyecek. Bu hayvanlar günde ne kadar yol alıyor, nereleri dolaşıyor gibi verileri elde edeceğiz ve bunların haritalarını çıkaracağız. İnşallah bunlar bilimsel çalışmaya da konu olacak. Bu verileri bilimsel çalışmada kullanacağız."

Vatandaşlar mutlu

Üçağaç köyünde yaşayan vatandaşlardan Musa Padır, nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların devletin desteğiyle tekrar doğada görülür hale geldiğini söyledi.

Padır, şöyle dedi:

"2020 yılından bu yana Cudi Dağı eteklerinde yer alan Üçağaç köyünde ceylanlar doğaya bırakılıyor. Bundan dolayı vatandaşlar olarak mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından 30 ceylan Cudi Dağı eteklerine bırakıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak, Ticaret Sanayi Odası Başkanı (TSO) Osman Geliş, Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceylanlar Cudi Dağı’na Yeniden Salındı - Son Dakika

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