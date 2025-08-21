Yeşilay Batman Şubesi tarafından cezaevlerinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Yeşilay ve Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında il merkezi ve Beşiri ilçesindeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

Protokol doğrultusunda cezaevlerini ziyaret eden psikologlar, hükümlülere Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) tanıtımını yaparak, bağımlılık hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eğitimlerde, bağımlılık riski taşıyan bireylerin cezaevinden tahliyeleri sonrası YEDAM aracılığıyla ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı danışmanlık hizmeti alabilecekleri aktarıldı.