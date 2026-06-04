Cezaevlerinde Eğitim ve Yardım Protokolü - Son Dakika
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Cezaevlerinde Eğitim ve Yardım Protokolü

Cezaevlerinde Eğitim ve Yardım Protokolü
04.06.2026 13:33
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Adalet Bakanı Gürlek, hükümlü ve tutuklulara yönelik Türk Kızılay ile işbirliğinin genişletileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutuklulara yönelik Bakanlık ile Türk Kızılay arasındaki işbirliğinin kapsamının genişletileceğini bildirdi.

Bakanlık ile Türk Kızılay arasındaki hükümlü ve tutuklulara yönelik işbirliği protokolü için Adalet Bakanlığında düzenlenen imza törenine Bakan Gürlek ile Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz katıldı.

Törende konuşan Gürlek, ceza infaz sisteminin insan odaklı olduğunu ve tahliye sonrası ilgilileri yaşamlarına hazırlamayı hedeflediğini belirtti. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde geniş bir yelpazede iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri yürütüldüğünü aktaran Gürlek, cezaevlerinde bulunan 80 bin 978 hükümlü ve tutuklunun eğitim programlarına katıldığını bildirdi.

Gürlek, 73 Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim alan 2 bin 272 hükümlünün de temel eğitimlerini tamamlayarak, sanayi, hizmet ve üretim sektörlerinde meslekler edindiğini ifade etti.

Ceza infaz kurumları bünyesinde halk eğitim merkezlerinin, kütüphanelerin de yer aldığını dile getiren Gürlek, "Açtığımız 11 Adalet Halk Kütüphanesi ve kütüphane işbirlikleri sayesinde, hükümlü ve tutuklular 24 milyon kitabın yer aldığı yaygın bir kaynak havuzuna erişmektedir. Kitap okuma oranları her yıl düzenli olarak artmakta olup 2026 yılında 1 milyon 340 bin 953 kitap okunmuştur." bilgisini verdi.

Gürlek, ceza infaz kurumlarında manevi rehberlik hizmetlerinin de verildiğini, kurumlarda görevli 952 vaizin bulunduğunu, 170 hükümlünün hafızlık belgesi almaya hak kazandığını dile getirdi.

İşbirliğinin kapsamı genişletilecek

Adalet Bakanı Gürlek, Türk Kızılayın, Adalet Bakanlığı için her zaman değerli bir paydaş olduğunu, daha önce birçok konuda işbirlikleri yaptıklarını söyledi.

Gürlek, çocuk hükümlülere ve ailelerine yol yardımı yapılması, 12-18 yaş grubu hükümlü ve tutuklu çocuklara eğitim yardımı, çocuğu ile ceza infaz kurumunda bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara oyuncak, giysi başta olmak üzere çeşitli yardımların işbirliği kapsamında olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay ile 2021'den itibaren görüntülü görüşme ücretlerinin karşılanması, anaokulu ve oyun alanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi konularında da işbirliği yapıldığını anımsatan Gürlek, şöyle devam etti:

"İmzalayacağımız yeni protokol ile devam eden başarılı işbirliğimiz daha ileriye taşınacak, işbirliğimizin kapsamını genişletecek ve daha sistematik bir yapıya kavuşturan bir adım atılacaktır. Yeni protokol ile hedef kitlenin ve yürütülecek faaliyetlerin genişletilmesi, ceza infaz kurumlarının yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüklerinin de protokol kapsamına alınması ile çalışmalarımız daha bütüncül bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Mesleki eğitim faaliyetleri iyileştirme ve topluma kazandırma sürecinde etkin bir role sahip olduğundan yeni protokolümüz ile çocuk tutuklu ve hükümlü ile denetimli serbestlik yükümlülerinin eğitimlerinin desteklenip mesleki gelişim atölyelerinin oluşturulması hususları işbirliği kapsamına alınmıştır."

"Biz bir iyilik köprüsüyüz"

Türk Kızılay Başkanı Yılmaz da Türk Kızılayın 158 yıllık tarihe sahip olduğunu, bu süre boyunca ayrım yapmadan Türk milletinin yardımına koştuklarını belirtti.

Cezaevlerindeki kişiler adına da çalışma yürüttüklerine işaret eden Yılmaz, "Biz bir iyilik köprüsüyüz, cezaevlerindeki her bir kişi bizim için hedef, onları topluma yeniden kazandırmak adına." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezaevlerinde Eğitim ve Yardım Protokolü - Son Dakika

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