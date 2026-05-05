Cezaevlerinde İnsan Hakları İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezaevlerinde İnsan Hakları İncelemesi

Cezaevlerinde İnsan Hakları İncelemesi
05.05.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Eskişehir'deki cezaevinde hükümlü haklarını denetledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Eskişehir'deki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

Ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyonlarının, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun alt komisyonu olarak faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 1990 yılında kanunla kurulmuş bir komisyon olduğunu kaydeden Alkayış, "Komisyonun kurulduğu her yasama döneminde de mutlaka bir gelenek olarak hükümlü ve tutuklu haklarını korumak adına alt komisyon kurulmuş. Komisyonumuz özellikle insan hakları boyutuyla hükümlü ve tutukluların eğer hükümlü ise cezalarının insan hak ve onuruna yakışır şekilde infaz edilmesi, infazdan sonra topluma kazandırılması, cezaevine girdiği zaman eğer bir işi varsa bu işini kaybetmemesi, herhangi bir işi yoksa da mümkünse bir iş sahibi olması için gerekli ıslah tedbirlerinin alınması, eğer tutuklu ise de tutukluluk süresi boyunca da insan haklarına uygun şekilde bir muameleye tabii tutulmasını takip ediyor." diye konuştu.

Dışarıdaki vatandaşlar açısından çok görülmeyen fakat hükümlü ve tutuklular için çok kıymetli olan bazı haklar olduğunu dile getiren Alkayış, şöyle devam etti:

"Bunların tam yerinde ve zamanında insan hakları yönüyle yerine getirildiğini takip ediyoruz. İnsan hakları konusu her gün kendini yenileyen, ilerleyen bir alan. Durağan bir alan değil. Dün konuştuğumuz konu, bugün gündemden düşebiliyor veyahut da çok önemli bir duruma gelebiliyor. Türkiye, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu kurarak, insan hakları yönüyle anayasamız ile uluslararası anlaşmaların uyumunu sağlama, yine içeride de milli uygulamalarımızla eşgüdümü sağlama, insan hakları yönüyle yapılan bir şikayet varsa tarafları dinleme, inceleme yapma yetkisine sahip."

Bu kapsamda ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını aktaran Alkayış, "28. dönemde bu 12. incelememiz. İncelemelerimizden sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzü davet ederek raporlarımızı kendileriyle müzakere ediyoruz. Sonra da bunu raporlaştırıp TBMM'ye ve kamuoyuna açıklıyoruz. İncelememizde, hükümlü ve tutukluların sağlığa erişim hakkı, koğuşların sayısı, kalabalığı, nakiller, görüşmelerin tam ve istenildiği oranda yapılıp yapılmaması konularına bakıyoruz." dedi.

Alkayış, Eskişehir'de 2 cezaevinde incelemelerinin olacağına değinerek, "Komisyonumuza 206 başvuru var. Biz de bu başvuruların içeriğini milletvekili arkadaşlarımızla inceleyip daha sonra rapora dönüştüreceğiz. Yaptığımız çalışmaların ülkemizdeki insan haklarının daha da ileriye taşınmasına katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Alkayış'a, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevlerinde İnsan Hakları İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:29:00. #7.13#
SON DAKİKA: Cezaevlerinde İnsan Hakları İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.